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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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澳女性愛專家 工作是觀看他人做「性高潮」

2017-04-13  17:16

〔編譯陳正健／綜合報導〕世界上的工作無奇不有！根據《每日郵報》報導，澳洲一名亞裔女子的職業為性問題專家，以觀看他人做愛發生「性高潮」維生。令人羨慕的是，她的時薪高達120美元（約合3600台幣）。

澳洲亞裔女子阮金（Kim Nguyen，譯音）是登記有案的家庭醫生，亦是有執照的「性學身體工作者」（ sexological bodyworker）。

特別的是，她的工作是與客戶談論他們的性幻想，或是觀看他們自慰，一分鐘諮商就要價2美元，時薪約為120美元，有些案子的時薪高達180美元。

不過，阮金一年大約只收20至30個案子，其中一些客戶有性高潮問題，因為他們對於高潮的認知，是來色情圖片或影像。

阮金受訪時指出，她的工作是為客戶促進性愛能量。許多伴侶都樂意傾訴性愛困擾，有些甚至對裸身手淫感到自在。

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  • 澳洲女子阮金以觀看他人做愛發生「性高潮」維生，以觀看他人做愛發生「性高潮」維生。（圖擷自Kim Nguyen）

    澳洲女子阮金以觀看他人做愛發生「性高潮」維生，以觀看他人做愛發生「性高潮」維生。（圖擷自Kim Nguyen）

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