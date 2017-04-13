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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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美航母算什麼？北韓迎「太陽節」大學生開心彩排

北韓民眾帶著鮮花往金日成廣場聚集，開心準備為即將到來的太陽節進行最後彩排。（圖擷自《三立新聞網》）

2017-04-13  18:24

〔即時新聞／綜合報導〕北韓核武問題升溫，美國總統川普跟北韓領導人金正恩隔空放話，美方派出卡爾文森號航母駛向朝鮮半島，朝鮮半島緊張局勢似乎一觸即發。不過在北韓平壤街頭卻是一派歡樂，為了迎接在2天後到來的「太陽節」，平壤所有大學生集合在金日成廣場前做最後彩排。

據《三立新聞網》報導，今天的平壤街頭非常熱鬧，許多的年輕學子們，手上拿著旗幟跟鮮花，來到民眾集會以及閱兵的金日成廣場，就是為了4月15日的太陽節進行最後的彩排。在當地完全感受不到朝鮮半島的緊張情勢，北韓民眾對於美國派出卡爾文森號航母駛向朝鮮半島一事毫無所悉，人民對於有可能和美國「開戰」，態度顯然是死忠力挺，認為北韓人民已經準備好了，不怕跟美國一戰。

北韓當局在太陽節廣邀全球60多個媒體前往當地採訪，預計有超過百名記者前往。太陽節為北韓已故領導人金日成誕辰，今年更適逢105週年，預料將會有更隆重的慶祝活動，屆時除了由北韓領導人金正恩進行閱兵儀式外，也可能公布新型的武器裝備或導彈以展示軍力。

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  • 北韓大批民眾在金日成廣場聚集。（圖擷自《三立新聞網》）

    北韓大批民眾在金日成廣場聚集。（圖擷自《三立新聞網》）

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