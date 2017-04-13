| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德安航空飛蘭嶼班機 偏離跑道衝撞護欄 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

相隔30年再度降下4月雪！ 北海道又回到寒冬

札幌市區降下大雪，上一次4月中旬降雪，已是30年前的事。（圖擷自推特）

2017-04-13  16:25

〔即時新聞／綜合報導〕四月雪！北海道天氣變化劇烈，前幾天仍維溫暖舒適天氣，今天（13日）受到罕見冷氣團襲擊，再度降下大雪，上一次4月中旬下雪，已是30年前的事情。

根據日本氣象廳資訊，北海道今天受到罕見冷氣團襲擊，不只平地降雪，暴風雪還伴隨強風來襲，札幌地區測到最大風速22.7公尺創下新紀錄，市區也跟著刮起暴風雪，目前山區積雪已達20公分。

氣象廳已在北海道多地發出暴風警報，預計至傍晚前還會持續降雪，部分地區會有落雷。札幌氣象台則表示，明天（14日）可望回溫。

廣告
  • 日本氣象廳發出警告，各地降雪都將持續至傍晚。（圖擷自日本氣象廳）

    日本氣象廳發出警告，各地降雪都將持續至傍晚。（圖擷自日本氣象廳）

  • 許多地區已被大雪染白。（圖擷自推特）

    許多地區已被大雪染白。（圖擷自推特）

  • 北海道許多地區持續降雪。（圖擷自推特）

    北海道許多地區持續降雪。（圖擷自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下雪 北海道 日本 暴風雪
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：相隔30年再度降下4月雪！ 北海道又回到寒冬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.