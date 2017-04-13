相隔30年再度降下4月雪！ 北海道又回到寒冬

札幌市區降下大雪，上一次4月中旬降雪，已是30年前的事。（圖擷自推特）

2017-04-13 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕四月雪！北海道天氣變化劇烈，前幾天仍維溫暖舒適天氣，今天（13日）受到罕見冷氣團襲擊，再度降下大雪，上一次4月中旬下雪，已是30年前的事情。

根據日本氣象廳資訊，北海道今天受到罕見冷氣團襲擊，不只平地降雪，暴風雪還伴隨強風來襲，札幌地區測到最大風速22.7公尺創下新紀錄，市區也跟著刮起暴風雪，目前山區積雪已達20公分。

氣象廳已在北海道多地發出暴風警報，預計至傍晚前還會持續降雪，部分地區會有落雷。札幌氣象台則表示，明天（14日）可望回溫。