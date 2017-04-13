剪完頭髮沒了耳垂 強國店員：很正常

2017-04-13 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東深圳1名29歲女子吳施（化名），日前到熟識的美容院理髮，沒想到設計師李力連她耳垂也「一併剪掉」，當下趕緊送醫救治，但事後去談賠償時，店家不僅不認錯，甚至還有員工辯稱這「很正常」，讓人超傻眼！

中國《晶報》報導，吳女上月29日到羅湖區某沙龍剪頭髮，右耳突地傳來一陣刺痛，她下意識摀著耳朵，卻發現血流不止，痛得哇哇大叫，店經理見狀，連忙要設計師陪同吳女前往醫院掛急診。

吳女說，醫師見到她的「慘狀」後，驚呼「呀，肉都沒有了」，她聽了頭都暈了，沒想到肇事的設計師，這時又白目地掏出一團包有「耳垂殘骸」的衛生紙，讓她非常「藍瘦香菇」，隨後她被轉診至一家醫療美容醫院。

吳女表示，醫師告訴她，右側耳垂可見0.5×1.0公分的傷口，但因間隔時間太久，已過黃金治療期，最後僅能縫上一層皮，而且會永久留疤。事後她找友人一起去向店家「討公道」，沒想到業者態度卻180度大轉變，推卸責任說這是設計師的問題，與該店無關，甚至還有人嗆，「剪掉耳垂在美髮業很正常，根本不用大驚小怪」，吳女一行人聽了火冒三丈，雙方爆發口角，還上警察局「調解」。

調解過程中，吳女主張，店家應賠償她精神損失、後續醫療支出等費用，合計10萬人民幣（約新台幣44萬元），但店家強硬拒絕，堅持最高只能給3000人民幣（約新台幣1萬3000元），不能再多了，且就醫過程中的車馬費、治療費3500人民幣（約新台幣1萬5000元）早已當場支付，雙方未能達成共識，協調失敗。