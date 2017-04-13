南韓填鴨教育弊病 調查：學生不愛數理
2017-04-13 15:57
南韓學生的數理表現雖在全球名列前茅，但對數理興趣缺缺，主因是填鴨式教育所致。（法新社）
〔編譯陳正健／綜合報導〕亞洲填鴨式教育揠苗助長！根據《韓聯社》（Yonhap）報導，南韓學生的數理表現雖在全球名列前茅，但一份最新報告顯示，學生其實對數理興趣缺缺，主因正是為人詬病的填鴨式教育。
韓國經濟研究院（KERI））報告指出，南韓學生2015年在「國際學生能力評量計畫」（PISA）上，科學考試的表現排名第5，僅次於日本、愛沙尼亞、芬蘭和加拿大。
不過，南韓學生在經濟合作發展組織（OECD）35個國家中，對於數理的興趣為後段班第26名，形成強烈反差。
另外，根據2012年的PISA調查，南韓學生的數學分數排名第1，但對此科目的興趣卻為第28名，呈現「高成就、低興趣」的情況。
南韓發展研究院（KDI）教授李周浩（Lee Joo-Ho，譯音）指出，南韓學生對數理缺乏興趣，乃死背硬記的學習所致。
李周浩強調，南韓需從填鴨式教育跳脫出來。學生在學習上感到快樂有趣，擁有成就動機，才易培養自發性學習。
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