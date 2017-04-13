對付中國 日戰機緊急升空次數破30年紀錄

日本航空自衛隊的F-15戰機。（路透）

2017-04-13 15:53

〔編譯周柏憲／綜合報導〕日本政府今日（13）公布的數據顯示，因中國在東海以及其海域附近的軍事活動增加，日本航空自衛隊緊急升空驅趕外來飛機的次數創新高，打破30多年的紀錄。

路透報導，根據日本航空自衛隊公布的數據，截至今年3月31日，日本戰機在此前12個月的緊急升空次數達1168次，多於上年度同期的873次、更甚1984年歷史最高紀錄的944次。另外，光是對付駛向日本空域的中國戰機，日本戰機今年度的緊急升空次數就達851次，比去年同期增加280次。

報導稱，日本掌握本島以南、朝向台灣的1400公里海域，日本擔心，北京探測日本防空，意謂著中國意圖擴展其在東海及西太平洋的軍事影響力。

此外，俄國戰機從北方飛往日本，擦邊日本空域，多為轟炸機，日戰機為此緊急升空達301次。