金正男遇刺案 兩女嫌今穿防彈衣出庭

越南籍女嫌段氏香（染金髮者）面露微笑的出庭。（圖擷自《USNews》）

2017-04-13 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的同父異母長兄金正男在馬來西亞遇刺案，被捕的越南籍嫌犯段氏香（Doan Thi Huong）和印尼籍嫌犯艾莎（Siti Aisyah），今早在馬來西亞雪邦地方法院出庭。兩名女嫌擔心遭暗殺，因此身上都穿上警方的防彈背心進入法庭，超過百名荷槍實彈的警察也在法院外戒備。

綜合外媒報導，越南籍的28歲段氏香和印尼籍的25歲艾莎，今天上午8點在警方押解下，步入雪邦地方法院，兩人都被拍到身上穿著警方提供的防彈衣。今天約有超過100名配備突擊步槍的蒙面武裝特警在法院外戒備，保護法庭安全，而不到7點半現場也擠滿了大批記者。

段氏香的辯護律師向檢方要求，希望修改起訴書，說明段氏香與在逃嫌犯的關係，好讓辯護律師清楚狀況準備辯詞。艾莎的辯護律師則表示，警方一直不讓律師和被告會面，他向警方要求提供機場的監視影像，以及北韓嫌犯的口供，警方也沒有回應。兩名女嫌辯護律師指控這是「突襲聽審」，他們準備不足。最後法官決定把案件延後到下個月30日再舉行聽審。

由於段氏香與艾莎被控謀殺罪，一旦判處有罪，她們可能面臨死刑，將在馬來西亞接受絞刑。但因為地方法院無權審理死刑案，因此會轉交高等法院。

今年2月13日，金正男在吉隆坡第二國際機場遭段氏香與艾莎以沾有VX神經毒劑的巾帕摀著他的臉，不久後金正男毒發身亡。「金正男遇刺案」的幕後黑手被指是北韓政府，但平壤否認這項指控，此案也引發馬來西亞及北韓交惡，雙方一度禁止對方國民離境。