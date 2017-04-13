| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德安航空飛蘭嶼班機 偏離跑道衝撞護欄 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

金正男遇刺案 兩女嫌今穿防彈衣出庭

越南籍女嫌段氏香（染金髮者）面露微笑的出庭。（圖擷自《USNews》）

2017-04-13  16:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的同父異母長兄金正男在馬來西亞遇刺案，被捕的越南籍嫌犯段氏香（Doan Thi Huong）和印尼籍嫌犯艾莎（Siti Aisyah），今早在馬來西亞雪邦地方法院出庭。兩名女嫌擔心遭暗殺，因此身上都穿上警方的防彈背心進入法庭，超過百名荷槍實彈的警察也在法院外戒備。

綜合外媒報導，越南籍的28歲段氏香和印尼籍的25歲艾莎，今天上午8點在警方押解下，步入雪邦地方法院，兩人都被拍到身上穿著警方提供的防彈衣。今天約有超過100名配備突擊步槍的蒙面武裝特警在法院外戒備，保護法庭安全，而不到7點半現場也擠滿了大批記者。

段氏香的辯護律師向檢方要求，希望修改起訴書，說明段氏香與在逃嫌犯的關係，好讓辯護律師清楚狀況準備辯詞。艾莎的辯護律師則表示，警方一直不讓律師和被告會面，他向警方要求提供機場的監視影像，以及北韓嫌犯的口供，警方也沒有回應。兩名女嫌辯護律師指控這是「突襲聽審」，他們準備不足。最後法官決定把案件延後到下個月30日再舉行聽審。

由於段氏香與艾莎被控謀殺罪，一旦判處有罪，她們可能面臨死刑，將在馬來西亞接受絞刑。但因為地方法院無權審理死刑案，因此會轉交高等法院。

今年2月13日，金正男在吉隆坡第二國際機場遭段氏香與艾莎以沾有VX神經毒劑的巾帕摀著他的臉，不久後金正男毒發身亡。「金正男遇刺案」的幕後黑手被指是北韓政府，但平壤否認這項指控，此案也引發馬來西亞及北韓交惡，雙方一度禁止對方國民離境。

廣告
  • 印尼籍女嫌艾莎則是一路低著頭。（圖擷自《Mirror》）

    印尼籍女嫌艾莎則是一路低著頭。（圖擷自《Mirror》）

  • 法院外有超過百名荷槍實彈的員警在戒備。（圖擷自《Mirror》）

    法院外有超過百名荷槍實彈的員警在戒備。（圖擷自《Mirror》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出庭 北韓 遇刺 金正男 馬來西亞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：金正男遇刺案 兩女嫌今穿防彈衣出庭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.