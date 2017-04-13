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抓到了！ 美媒：美方截獲敘軍與化學專家通聯記錄

根據美媒《CNN》報導，美方已截獲敘利亞軍方與化學專家的通聯記錄。圖為敘利亞總統阿賽德。（美聯社）

2017-04-13  15:20

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞上週發生駭人化攻事件，造成70名平民無辜犧牲，美媒《CNN》報導，美國情報單位已掌握敘利亞軍方與化學專家的通聯記錄，不過目前沒有任何訊息顯示俄羅斯是否知情。

《CNN》今天報導指出，一名消息人士透露，美國軍事和情報單位已截獲線索，得到敘國軍方與化學專家通信的通聯記錄，訊息顯示，敘國政府軍在為上週毒氣事件做準備，該訊息是在事件發生後幾天取得。

美國官員表示，美軍在事發前完全不知情，並表示「毫無疑問」敘利亞總統阿賽德要為此事負責；目前沒有訊息顯示俄羅斯是否知情。莫斯科方面仍力挺敘利亞阿賽德政府。

上週一名官員則表示，攻擊當下有一架俄羅斯無人機飛越，並強調美國有足夠情報佐證，該無人機為俄羅斯所有。

阿賽德政府則不斷堅稱，他的軍隊沒有使用化學武器，但可能有打擊反叛分子儲存的化學武器庫存。

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  • 敘利亞毒氣事件造成70人死亡。（美聯社）

    敘利亞毒氣事件造成70人死亡。（美聯社）

  • 現場人員灑水清洗毒劑。（美聯社）

    現場人員灑水清洗毒劑。（美聯社）

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相關關鍵字： 敘利亞 毒氣攻擊 沙林毒氣 美國
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