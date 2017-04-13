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北韓威脅再升級 安倍：可能具備發射化武飛彈能力

安倍晉三指出，北韓可能有能力發射裝載沙林毒氣的飛彈。（美聯社）

2017-04-13  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島近來情勢緊張，全球都在關注北韓是否會進行第六次核武試驗。而日本首相安倍晉三今日指出，北韓可能已經具備發射化學武器「沙林毒氣」飛彈的技術。

針對北韓積極研發、測試核武與彈道飛彈的情況，安倍晉三在國會接受質詢時指出，北韓可能已有能力發射裝載沙林毒氣彈頭的飛彈，但安倍也強調，日本與中國仍在尋求和平解決北韓問題的方式，並持續與美國對話交流，同時向北韓施壓。

「沙林」為一神經性毒氣，會導致接觸者窒息死亡，日前發生在敘利亞的大規模化武攻擊事件，使用的疑似就是沙林毒氣，造成至少80人死亡。

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