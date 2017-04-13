25歲台灣青年攀登白朗峰失蹤 法國憲兵搜救中

一名25歲的台灣男子於法國白朗峰登山時失聯，身分未知，只知道他背著一個綠色背包和一台相機，警方呼籲如有目擊者盡快向相關單位回報。（圖擷自《Le Dauphine》）

2017-04-13 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名25歲的台灣青年上週攀登法國白朗峰，卻下落不明，上次出現在人群的視野內已經是8日凌晨了，法國當地警方已經展開搜索。

根據法國地方媒體「多芬內報」（Le Dauphine）報導，一名25歲的台灣青年被通報在攀登白朗峰（Mont Blanc）的途中失聯，山屋管理人指認出出，這位台灣青年曾在7日到8日凌晨，在海拔3613公尺高的一間山屋過夜，隨後再也沒有人看到他，警方推測這名台灣人可能一早離開小屋，取道「三山路線」（Trois Monts）往白朗峰頂而去，隨即下落不明。

相關單位向台灣駐日內瓦辦事處這起失蹤案，並調派法國國家憲兵隊搜尋，至今仍無進展，這位台灣青年身分未知，只知道他背著一個綠色背包和一台相機，警方呼籲如有目擊者盡快向相關單位回報。