疑為墨西哥幫派犯案 從飛機上把人丟下來...

目擊者指出，一名男子從飛機上被丟下，警方到場時發現男子已死亡。（路透）

2017-04-13 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥北部今發生一起死亡事件，目擊者指出，一名男子從飛機上被丟下，警方到場時發現男子已死亡，疑似是當地幫派份子所為。

綜合外媒報導，墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）當地時間週三清晨7時30分左右，有目擊者一架飛機低飛過當地一座醫院，有一個人被丟下飛機，掉到醫院屋頂上，但警方抵達後發現，這名被拋下來的人是一名男性，已經明顯死亡，身上有多處傷痕，但不清楚到底是生前還是死後被丟下飛機，疑似為當地幫派份子所為。

錫那羅亞州副檢察長羅伯斯（Jesus Robles）證實這具屍體在醫院屋頂被發現，身體上有許多傷痕，疑似是因為強力衝擊所致，但他對這具屍體是否是「從天而降」，沒有多做回應。而當地媒體指出，事件發生前也有兩具屍體從天而降，懷疑是同一組人犯案。