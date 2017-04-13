英男好心幫清狗屎 政府警告：再撿就抓去坐牢

史蒂芬收到政府警告信函，對此感到無奈。（圖擷自太陽報）

2017-04-13 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕好心沒好報！英國一名大叔經常在社區幫忙清狗大便，不過最近卻因此收到恐嚇簡訊，甚至還收到政府的警告信函，勸他別撿大便了，否則將把他送進監獄。

多家英媒報導，英國小鎮邁恩希德（Minehead）48歲男子史蒂芬（Steven Heard）因身體因素退休後，常會在社區間遛狗，他發現許多飼主忘了清狗大便，3年來都會幫忙撿拾，不料最近卻因此惹上麻煩。

史蒂芬為了鼓勵其他飼主養成清理習慣，會用水性油漆留下訊息，也會立告示牌提醒，不過最近他卻因此收到幾封恐嚇簡訊，英國政府也發警告信，對他提出「可接受行為條款（Acceptable Behaviour Contract）」，若在從事相關活動，將面臨5年的刑期。

針對政府做法，史蒂芬表示無奈，「我做的只是希望這個環境能更好」他表示自己一天最多可撿90袋狗屎，強調自己樂於為社區服務，因為他喜歡這個地方。