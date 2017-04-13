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竟然走私史前動物？ 中國海關查獲大批「猛獁象牙」

海關人員在查獲一批走私猛瑪象象牙，數量超過100根，同時查獲的還有37塊「披毛犀牛」角，而披毛犀牛和猛瑪象一樣，都是早已滅絕許久的史前哺乳類動物。（圖擷取自BBC）

2017-04-13  14:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江省哈爾濱市海關人員在今年二月查獲一批走私「猛瑪象象牙」，其中最大的象牙超過1.6公尺長，甚至還有已經滅絕的「披毛犀牛」角，令人嘆為觀止。

根據《BBC中文網》報導，海關人員在今年二月查獲一批走私猛瑪象象牙，數量超過100根，其中最長的一根象牙超過1.6公尺長，同時查獲的還有37塊「披毛犀牛」角、超過1公噸的玉石原料，而披毛犀牛和猛瑪象一樣，都是早已滅絕許久的史前哺乳類動物，這些象牙、犀牛角也屬於動物化石，然而此事直到本週才曝光。雖然國際間雖然不禁止猛瑪象牙交易，但中國海關人員指出，這批象牙沒有經過申報，所以將其查扣。

研究人員指出，因為全球暖化的關係，西伯利亞凍原上發現大量猛獁象遺骸，中國與俄羅斯之間的「猛瑪象走私」也在日益增長，英國肯特大學教授麥克米蘭（Douglas MacMillan）更估計，目前大概有上千萬頭猛瑪象遺骸被冰封在北極圈凍土冰層中

研究猛瑪象的專家表示，雖然猛瑪象已經滅絕，但對於猛瑪象牙的貿易仍應該被禁止，因為猛瑪象牙的交易也間接促進人們對於象牙的需求。麥克米蘭教授則認為，貿易禁令也不會終結象牙貿易，反而會將象牙貿易推向「犯罪地下化」。

因為全球暖化，西伯利亞凍原上發現大量猛獁象遺骸，中國與俄羅斯之間的「猛瑪象走私」也在日益增長。（圖擷取自BBC）

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