若北韓再試核 南韓外交部長嗆：動用一切方式嚴懲

2017-04-13 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕由衛星觀測顯示，北韓進行第六次核試驗已是箭在弦上。南韓外交部長尹炳世放話，若北韓再有任何嚴重的挑釁行為，將動用一切外交手段嚴懲。

根據《韓聯社》報導，尹炳世出席南韓外交統一委員會會議時表示，若北韓再有高強度挑釁行為，包括第六次試核、試射洲際彈道飛彈等，那南韓將動用一切外交手段祭出懲罰，例如促請聯合國安理會通過新制裁決議、進一步對北韓施加壓力等。

尹炳世指出，依照北韓核武測試的準備狀況，下一波挑釁行動預料落在4月15日金日成誕辰105週年，或4月25日人民軍建軍85週年紀念日。