攔截北韓導彈 美國在西太平洋集結16艘神盾艦

南韓軍方人士透露，美國海軍幾乎動用了所有可調動的神盾艦，目前在西太平洋海域一共集結了16艘神盾艦。圖為搭載神盾系統的亞里勃克級驅逐艦。（路透）

2017-04-13 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕因美國派出卡爾文森號航空母艦打擊群部署朝鮮半島海域，朝鮮半島情勢因此再度趨於緊張，南韓軍方人士透露，美國海軍幾乎動用了所有可調動的神盾艦，目前朝鮮半島附近的西太平洋海域一共集結了16艘神盾艦。

根據南韓《中央日報》報導，南韓軍方人士指出，美國海軍為了攔截北韓導彈，目前一共在朝鮮半島附近的西太平洋海域集結了16艘神盾艦，其中有4艘來自於航向朝鮮半島的卡爾文森號航母打擊群。而過去美國在北韓於2012年發射遠程火箭「銀河三號」時，在朝鮮半島、沖繩、菲律賓、澳洲一帶也曾部署神盾艦，為的就是要攔截「銀河三號」。

不過針對攔截北韓導彈問題，首爾一名外交人士指出，美國考慮到攔截失敗會產生反效果，所以對此十分慎重，另一名軍方人士也強調：「若攔截失敗，可能會對部署薩德產生負面影響，相信美國會考慮到這點。」