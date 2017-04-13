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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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無懼川普無敵艦隊 北韓核試箭在弦上？

北韓政權無視美國總統川普派出航空母艦前往朝鮮半島的警告，依然緊鑼密鼓地準備核子試驗。（法新社）

2017-04-13  12:02

〔即時新聞／綜合報導〕北韓政權無視美國總統川普派出航空母艦前往朝鮮半島的警告，依然緊鑼密鼓地準備核子試驗，根據最新的衛星觀測顯示，北韓已經準備好相關準備，有可能15日在北韓「太陽節」當天引爆。

綜合外媒報導，專門監視北韓武器發展的「北緯38度」（38 North）網站表示，根據最新的衛星觀測，在北韓豐溪里（Punggye-ri）核試場周邊十分活躍，主要行政區域可以看到疑似篷布托盤與人員活動，指揮中心附近也有一些人在那裡；外界推測，北韓極有可能正在準備飛彈試射甚至第6次核子試爆的軍事活動。

「美國之音」（Voice of America）引用美國政府與其他消息來源報導，稱北韓「顯然在隧道中安置核子裝置，可能會在當地時間週六（15日）早上引爆。」4月15日「太陽節」為北韓國父金日成的生日，是北韓最重要節日，今年為其105歲冥誕。

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