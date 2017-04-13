暴力驅離乘客 聯航空服員：其實受傷可避免
2017-04-13 12:30
一名聯合航空的空服員指出，其實乘客受傷可以避免。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空將乘客暴力驅逐事件，引發全球關注。外媒報導，一名聯合航空的空服員指出，其實警員可以透過手把的設計，能夠避免這名乘客受傷。
根據美國《TMZ》報導，一名不具名的聯合航空員工表示，工作人員應該都知道座椅扶手是可移動的，就能夠避免這名乘客頭部受傷。空服員說，警員可以輕而易舉將扶手拉起，避免該名乘客的傷勢。
空服員認為，當時情況這名乘客是應該被請離機艙，但驅離乘客不應該受到暴力處理。他還說，聯航總裁姆諾茲（Oscar Munoz）曾表明要審查這起事件的處理程序，但他認為員警才應該需要受到更多的訓練。
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