中客不來沒在怕 南韓濟州島遊客不減反增

濟州島漢拏山一景。（法新社）

2017-04-13 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國因不滿南韓部署飛彈防禦系統薩德，全國上下掀起一波波抵制行動，中國官方甚至禁止銷售赴韓旅遊行程。雖然中客減少顯著，南韓第一旅遊勝地濟州島更是首當其衝，到訪中客少了12萬人左右，但總旅客人數卻不減反增。

根據《韓聯社》報導，今年1月至4月10日，赴濟州島旅遊的中客人數為45萬1827人，較去年同期減少26.6%，且自從中國在3月15日禁售南韓旅遊行程後，人數更是從去年同期的9871人大減為994人。

雖然中客減少，但濟州島的總遊客數反倒逆勢上揚，今年1月至4月10日共有387萬5671人到訪，較去年同期成長2.7%，南韓自家人更是力挺，旅遊人數達331萬，較去年同期成長8.7%。

報導中提到，中客不來，影響最大的便是濟州島內專營中國遊客的商家，加上濟州島旅行社有23.9%是由中國人成立營運，損失更是不在話下。此外，濟州道政府將中國限韓令視為追求客源多元化的契機，不但加強宣傳引吸引本土、東南亞遊客和中國散客，與商家舉辦一系列購物活動外，更開通濟州至台灣、日本的新航線。