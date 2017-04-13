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亞裔醫師首度採取法律途徑 要求聯航留證據

亞裔醫師杜成德已藉由律師向聯航採取法律行動，要求聯航和芝加哥市保留所有相關證據。。（圖擷取自推特）

2017-04-13  10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空逐客事件延燒，被驅逐飛機的亞裔醫師杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯），已藉由律師向聯航採取法律途徑，並要求聯航和芝加哥市保留所有相關證據。

根據《路透》報導，杜成德的律師以「嚴重偏見」為由，向法院提出緊急備案，希望聯航和芝加哥市能夠保留監控影像、駕駛艙語音記錄、乘客和機組人員名單、事件報告和相關證據。

紐約一名擅長民事和刑事法的律師卡倫（Paul Callan）表示，在道德輿論的衝擊下，會推動航空公司迅速解決這起事件。他說，因為這起事件嚴重影響聯航形象，造成更大的利益受損。

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