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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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聯合國提案調查化攻始末 俄投票否決惹怒美英法

聯合國針對敘利亞化攻提出決議案，遭俄羅斯投票否決。（歐新社）

2017-04-13  09:57

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞政府使用化學武器攻擊平民造成80死，除了美國總統川普在上週發射60枚戰斧飛彈作為懲罰外，聯合國也提出議案，要調查整起事件的真相。但此決議遭常任理事國之一的俄羅斯否決，等同告吹。

綜合外媒報導，美、英、法三國共同起草該決議案，要讓「禁止化學武器組織」（Organization for the Prohibition of Chemical Weapons）重回現場，調查整起事件的始末。

但在聯合國安理會進行投票表決時，俄羅斯投下了否決票，由於俄國是五大常任理事國之一，該決議案不予通過，這讓美英法相當不滿。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）痛批俄羅斯，「每當敘國總統阿薩德對平民投下大量炸彈，或讓一個社區的人餓死的時候，俄羅斯總是讓自己與國際社會隔絕。」

此外，同為五大常任理事國之一的中國選擇棄權，其他會員國包括衣索比亞、哈薩克等十餘個國家也同樣棄權，投下否決票的則有俄羅斯和玻利維亞。俄羅斯在敘利亞內戰中支持阿薩德政府，並對美國發射飛彈攻擊敘國提出譴責。

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