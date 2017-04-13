聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
2017-04-13 08:54
川普認為聯航拖人下機的事情很恐怖，也相當糟糕。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空日前強逼越南裔乘客杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯）下機，成為國際新聞議題，先前是白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）透露川普已看到影片，如今川普終於表達對聯航濺血事件看法！
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）昨天表示，「我認為任何看到影片的人，對一個人遭到那樣方式的對待，都不會無動於衷。」並透露川普已看過相關影片。
《華爾街日報》報導，川普指出，航空公司要乘客讓出機位，應該要給予更高的價格吸引乘客讓出機位，而不是強迫乘客下飛機。川普認為整件事情很恐怖，也相當糟糕。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 陰謀論？聯航濺血醫生被爆暗黑史 外媒揭露....
- 英證實 中俄網軍「駭」了脫歐公投
- 希特勒沒用化武就不可惡？ 白宮發言人又失言
- 朝鮮危機 川習通電促和平解決
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 李明哲案 李妻：共產黨抓人 國民黨圍事
- 尿布廣告不實 金百利罰80萬
- 情迷書香日 23日台中公園千人展讀
- 層層鐵窗「鎖」命 機車行夫婦燒死
- 東芝賣半導體部門 威騰警告違約
- 雨勢下錯地方 嘉義2座水庫仍渴
- 川普：中國大陸並非匯率操縱國
- 虎年新生少 特色小學拚逆勢增班
- 「頂新」臭名遠播 集團悄悄停用
- 「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻
- 國航超賣機位 將列營運評鑑績效
- 〈實現我的旅遊夢〉原始的壯闊國度─南非
- 屏東國中小教師介聘 兼行政擬加分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT selling out nation: Lee Ching-yu
- 打醫護還恐嚇 醉漢被送辦
- 社論》新型的對台「特許」？
- 史上最貴╱每只108鑽 小熊今領冠軍戒
- 掌台男籃帥印 周俊三「終戰」亞運
- 4/13重要財經新聞一覽
- 藍營黨魁之爭有賄選？詹啟賢：樁腳很難講
- 透明貨車上演活春宮！AV女神路邊爽嗑處男
- 立院要求政府透過國際管道救人
- 安心亞追酷玩 包車朝聖
- 追可疑蛇行轎車 三重警不慎摔車滿身傷
- 高屏溪、水庫有進帳 南水局：多供水1天
- 單季2033分破隊史 湯斯登基新狼王
- 酷玩20年友誼不變 主唱馬汀曝主要原因是...
- 女大生整脊 慘遭前後都來性侵
- 《謠言終結站》吃舌下片救心 不如先做CPR
- 南端終點站 吃喝玩樂都有
- 《機場捷運各站系列報導》A21環北站 生活機能完善
- 美亞太助卿人選 支持蔡川通話
- 陳俊秀雙響 對倪仔「特別殺」
- 檢察機關駕駛適用責任制 勞動部︰確有需要 林伯豐︰公部門做不到 卻要民間做
- 北市》限制級電子遊樂場嚴管 18年沒新店開張
- 義竹平溪社造 賽鴿笭躍上紅磚牆
- 空氣清淨機升級美肌保濕
- 蛋雕大師廖啟鎮 長恨歌磨了一年
- 《小檔案》KIPP 成功所需的品格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分