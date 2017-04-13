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聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！

川普認為聯航拖人下機的事情很恐怖，也相當糟糕。（美聯社）

2017-04-13  08:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空日前強逼越南裔乘客杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯）下機，成為國際新聞議題，先前是白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）透露川普已看到影片，如今川普終於表達對聯航濺血事件看法！

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）昨天表示，「我認為任何看到影片的人，對一個人遭到那樣方式的對待，都不會無動於衷。」並透露川普已看過相關影片。

《華爾街日報》報導，川普指出，航空公司要乘客讓出機位，應該要給予更高的價格吸引乘客讓出機位，而不是強迫乘客下飛機。川普認為整件事情很恐怖，也相當糟糕。

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