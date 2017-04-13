義帥哥高舉菲律賓男 秀肌被轟到爆

義大利型男波塞里雙手高舉菲律賓男子，像是舉重般地大秀肌肉。（取自《YouTube》）

2017-04-13 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕義大利數學教師波塞里（Pietro Boselli）酷愛健身，練就一身肌肉，常在臉書po文分享，先前拍攝的菲律賓海灘舉人練手、腳肌肉的影片一上網，吸引數萬網友按讚，但種族歧視的罵聲也隨之而起，但波塞里反嗆網友腦子裡都是種族主義。

影片中，波塞里站在海灘邊，先說明如何鍜手、腳及背部肌力，接著像是找尋獵物般地四顧海邊試練對象，果然鎖定1名撿拾貝殼的菲律賓男子，於是躡手躡腳靠近，菲男警覺有異，趕快逃避，兩人展開追逐，菲男還一度躲到渔具下方，最後仍被抓到。

下一幕，波塞里從水中竄出，像練舉重般地雙手輕易高舉菲男，得意笑容展示「戰利品」。

其實這段影片都是他刻意安排的喬段，雖然以輕鬆方式分享健身技巧，但有網民憤怒表示，波塞里在片中以「它」稱呼男子，又假稱菲男不是他的朋友，另外，片段牽涉種族定型，還把菲律賓人當作健身道具看待。

（取自《YouTube》）

義大利型男波塞里雙手高舉菲律賓男子，像是舉重般地大秀肌肉。（取自《YouTube》）

義大利型男波塞里雙手高舉菲律賓男子，像是舉重般地大秀肌肉。（取自《YouTube》）