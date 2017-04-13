| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MiLB》強碰大聯盟頭號新秀 胡智為優質先發奪首勝 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

義帥哥高舉菲律賓男 秀肌被轟到爆

義大利型男波塞里雙手高舉菲律賓男子，像是舉重般地大秀肌肉。（取自《YouTube》）

2017-04-13  08:53

〔即時新聞／綜合報導〕義大利數學教師波塞里（Pietro Boselli）酷愛健身，練就一身肌肉，常在臉書po文分享，先前拍攝的菲律賓海灘舉人練手、腳肌肉的影片一上網，吸引數萬網友按讚，但種族歧視的罵聲也隨之而起，但波塞里反嗆網友腦子裡都是種族主義。

影片中，波塞里站在海灘邊，先說明如何鍜手、腳及背部肌力，接著像是找尋獵物般地四顧海邊試練對象，果然鎖定1名撿拾貝殼的菲律賓男子，於是躡手躡腳靠近，菲男警覺有異，趕快逃避，兩人展開追逐，菲男還一度躲到渔具下方，最後仍被抓到。

下一幕，波塞里從水中竄出，像練舉重般地雙手輕易高舉菲男，得意笑容展示「戰利品」。

其實這段影片都是他刻意安排的喬段，雖然以輕鬆方式分享健身技巧，但有網民憤怒表示，波塞里在片中以「它」稱呼男子，又假稱菲男不是他的朋友，另外，片段牽涉種族定型，還把菲律賓人當作健身道具看待。

（取自《YouTube》）

義大利型男波塞里雙手高舉菲律賓男子，像是舉重般地大秀肌肉。（取自《YouTube》）

義大利型男波塞里雙手高舉菲律賓男子，像是舉重般地大秀肌肉。（取自《YouTube》）

義大利型男波塞里雙手高舉菲律賓男子，像是舉重般地大秀肌肉。（取自《YouTube》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健身 肌肉
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：義帥哥高舉菲律賓男 秀肌被轟到爆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.