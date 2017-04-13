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聯航暴力逐客 會員集體「剪卡」抗議

網友發起聯航會員剪卡運動。（圖擷取自推特）

2017-04-13  08:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空暴力驅逐亞裔乘客杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯）事件，引起全球關注。開始有不少聯航會員發起抵制拒搭，並將聯航會員卡剪掉，並放在社群網站上分享。

綜合媒體報導，全美發起拒搭聯航運動，並在社群網站上發酵。居住在美國紐約的網友許柏祥表示，本身是聯合航空會員，在得知聯航將乘客拖下飛機後，就向航空公司取消下個月的預訂班機，並稱「我不想被人打！」許柏祥說，他完全不能接受航空公司的處理方式，而且是對待一名69歳的老人。

聯航會員「剪卡」風潮也席捲社群網路，許多網友將自己的聯航會員卡剪掉抵制。網友薩赫哈（Aninda Sadhukhan）表示，身為聯航多年的乘客，在看到影片後，讓他決定不再搭聯航，並將會員卡放入碎卡機內。另一名會員布朗（Phyllis Brown）表示，呼籲民眾剪掉聯航會員卡，並改搭其他航空公司班機，以此抗議聯航暴力對待乘客。

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  • 聯航會員將會員卡放入碎卡機內。（圖擷取自推特）

    聯航會員將會員卡放入碎卡機內。（圖擷取自推特）

  • 網友發起聯航會員剪卡運動。（圖擷取自推特）

    網友發起聯航會員剪卡運動。（圖擷取自推特）

  • 網友發起聯航會員剪卡運動。（圖擷取自推特）

    網友發起聯航會員剪卡運動。（圖擷取自推特）

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相關關鍵字： 剪卡 拒搭 暴力逐客 聯合航空 超賣
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