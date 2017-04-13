陰謀論？聯航濺血醫生被爆暗黑史 外媒揭露....

越南裔乘客杜成德被拖下聯航班機，引發軒然大波。（圖取自網路）

2017-04-13 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空日前強逼一名越南裔乘客杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯）下機，引起全球公憤，杜成德後來被起底有案底，涉嫌利用職務非法賣麻藥毒品，甚至以毒品交換利誘和男病患發生性關係，不過現在又有外媒報導，犯案的醫生和機上濺血的醫師杜成德，不是同個人！

《洛杉磯時報》報導，網路上有傳言指出有前科的醫生全名是David Anh Duy Dao，在機上被拖行的醫生是David Thanh Duc Dao（杜成德）兩人不是同一個人，網友也質疑為什麼杜成德的案底會突然被公開。

報導指出，杜成德有前科的報導具有侵略性，可能是有人故意放出消息稱沒犯罪的杜成德過去曾有前科。最近有不少人打去曾犯案的醫生工作地方，有工作人員指出，兩人確實不是同個人，這裡的David Dao並不是聯航上的David Dao。