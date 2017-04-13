| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

陰謀論？聯航濺血醫生被爆暗黑史 外媒揭露....

越南裔乘客杜成德被拖下聯航班機，引發軒然大波。（圖取自網路）

2017-04-13  08:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空日前強逼一名越南裔乘客杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯）下機，引起全球公憤，杜成德後來被起底有案底，涉嫌利用職務非法賣麻藥毒品，甚至以毒品交換利誘和男病患發生性關係，不過現在又有外媒報導，犯案的醫生和機上濺血的醫師杜成德，不是同個人！

《洛杉磯時報》報導，網路上有傳言指出有前科的醫生全名是David Anh Duy Dao，在機上被拖行的醫生是David Thanh Duc Dao（杜成德）兩人不是同一個人，網友也質疑為什麼杜成德的案底會突然被公開。

報導指出，杜成德有前科的報導具有侵略性，可能是有人故意放出消息稱沒犯罪的杜成德過去曾有前科。最近有不少人打去曾犯案的醫生工作地方，有工作人員指出，兩人確實不是同個人，這裡的David Dao並不是聯航上的David Dao。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美國聯航 聯合航空 聯航
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：陰謀論？聯航濺血醫生被爆暗黑史 外媒揭露....


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.