痛心… 6億年珍貴化石 強國挖來當磷肥種田
2017-04-13 08:15
其中一研究點已被挖空。（圖取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州省黔南州甕安縣，在1998年時曾挖掘到號稱世上最古老的化石群，距今約6.1億年。然而日前學者發現，其中一研究點竟然被當成礦場開發，無價的化石成了磷肥。
中媒報導，人們把最早發現動物化石的地層所代表的時代命名為「寒武紀」，距今約4.85億到5.41億年前。但瓮安縣磷礦採區的埃迪卡拉紀地層中發現大量生物化石，距今約6.1億年前，成為研究生物起源的重要實證資料。
報導指出，科學家去年11月發現，這些重要的研究資料遭受到礦場開採的威脅，今年4月1日，其中一處研究點已被挖空當成磷肥，灑進農田。中外專家砲轟當地政府短視近利，只顧賺錢。
報導指出，學者與當地相關部門經過開會協議，瓮安生物群化石須做為自然遺產，得到永久性保護。此外，現已遭破壞地層需搶救性保護。最後，化石保護與中國一帶一路策略需相結合。
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