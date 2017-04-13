專家說出現這3種情況 川普將會對北韓動武
2017-04-13 07:11
美軍航空母艦「卡爾文森號」直闖朝鮮半島海域。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國派出航空母艦打擊群部署朝鮮半島海域，美國總統川普發文指北韓「在找麻煩」，中國若不幫忙，美國會自己解決。對此中國的北韓問題專家張璉瑰指出，有三種情況會讓川普對北韓動武。
《香港新聞網》報導，張璉瑰分析，現在到月底是重要觀察期，因為卡爾文森號以參加美韓軍演為由駛入朝鮮半島海域，很可能假戲真做對北韓發動攻擊。張璉瑰認為，川普需要一個出兵的藉口，若金正恩錯估情勢，便有可能引發美國動武。
報導指出，張璉瑰認為有三種情況會令美國動手，第一是北韓進行第六次核試驗。第二是北韓發射遠程導彈試驗。最後是在美國施加壓力下，北韓內部發生了變故。
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