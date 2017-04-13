新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...

杜成德坐在位子上和員警交涉。（圖取自每日郵報）

2017-04-13 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空日前因將越南裔乘客杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯）強拖下機，影片曝光後引起各界撻伐，剛剛又有新的影片曝光，是杜成德在被拖走前和員警交涉的影片。

影片當中，杜成德坐在位子上跟員警講話，他對員警說：「我是一名醫生，明早8時還要替病人看病，我不會離開！」另外，杜成德在與員警交涉時，和律師透過電話討論這件事情，準備控告聯航。

有名員警強硬地對杜成德說：「如果不下機我們就用拖的。」杜成德不甘示弱回答：「那你就把我拖走！我不會走我要留在這。我寧願去坐牢，也不會下機。」

這支影片是由乘客卡明斯（Joya Grffin Cummings）拍下，在員警和杜成德交涉前，他就開始錄影，如今也將影片曝光。

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