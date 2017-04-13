聯合航空乘客掛彩 其實受傷可避免

2017-04-13 03:12

〔中央社〕亞裔乘客被強拖拽離聯合航空班機的機艙而受傷，臉上流著鮮血，航空公司員工說，這個乘客的受傷其實可避免，關鍵在於警察是否掌握機艙座椅的設計。

娛樂消息網站TMZ訪問不具名聯合航空（United Airlines）員工說，回顧當時客艙裡在場者拍攝的畫面，被強制拖拉的乘客，他的頭曾撞到機艙座椅扶手，但這扶手是活動的可以被拉起，這個設計員警應該懂得。

而員警強制拖拉這個乘客前，的確可以毫不費力拉起座椅扶手，而影片顯示，當時靠窗坐的乘客，整個人硬生生從座位上被拽起時，座椅扶手是平放的狀態。

受訪員工相信，以當時的狀況這位乘客是該被請離機艙，不過他們也不滿得採用如此強硬的處理方式。

此外，TMZ的報導指出，另有當時坐在事發位置正後方的目擊者，拍攝影片掛載個人推特頁面。影片顯示，這掛彩的乘客雖沒有動手動腳，不過與執勤員警的言詞交鋒也蠻犀利的。

他曾打電話說要告聯合航空，並堅持絕對不下飛機，當員警告知他可能得採取強制行動，這個乘客則回說，若因此要把他給扔進監牢，那就請便。