超便宜日本之旅？ 上千泰國人到機場才發現被騙

2017-04-13 01:40

〔編譯張沛元／綜合報導〕超過1千名趁潑水節出國旅遊的泰國民眾慘遭詐騙，這些人以超低價購得前往日本旅遊6天的機加酒套裝行程，結果到了機場卻發現根本沒有班機可搭，才驚覺受騙。

警方表示，上千人11日在曼谷蘇凡納布國際機場發現無班機可搭時，才驚覺可能受騙與報案；這些受騙民眾都是向1家名叫WealthEver的直銷公司訂購赴日旅遊行程，6天機加酒只要泰銖9730元（約台幣8628元），遠低於行情價，因為曼谷飛東京的單程機票通常就超過美金400元（約台幣12226元）。

當地媒體報導，在警方的追緝下，WealthEver的女老闆帕希特已於12日晚間於拉廊府落網。根據了解，帕希特過去就曾涉及詐騙，還多次改名。