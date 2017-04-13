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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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逐客引憤慨 聯合航空執行長道歉拒辭職

2017-04-13  00:38

〔中央社〕聯合大陸控股公司（United Continental）執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）今天表示，他不會辭職；同時他再次為聯合航空公司將超賣機位上的1名乘客強制拖下班機致歉。

穆尼奧斯在美國廣播公司（ABC）電視節目「早安美國」（Good Morning America）中被詢及辭職與否，因為聯航9日強拖乘客下機的事故引起了普遍憤慨。

穆尼奧斯答稱：「我受聘是為了使聯航更好，我們一直是這麼做，這也是我會繼續努力的事。」

他再次為此事道歉。他說：「首先我認為重要的是，必須向乘客陶先生、他的家人、同機乘客、顧客以及我們的員工道歉。」

他也為他對此事飽受批評的最初回應方式道歉，當時他似乎將部分過錯歸咎於現年69歲的受害乘客，指他「拒不服從」聯航當局，因而使得事態「惡化」。

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