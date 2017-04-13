聯航超賣趕客風波 失言執行長不辭職
2017-04-13 00:18
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯合航空首席執行長姆諾茲12日再度就日前因座位超賣而強行將一名亞裔乘客拖拉下飛機所引發的軒然大波致歉，但表示他不會辭職下台。
姆諾茲在被美國廣播公司的「早安美國」節目問到、是否會應外界的下台呼聲而辭職時表示，他是受雇來讓聯航變得更好，「我們一直在這麼做，我（也）將繼續去做。」
針對這起已演變為全球性公關災難的超賣趕客事件，姆諾茲重申他的遺憾，「我覺得第一件最重要的事就是為向陶醫生（譯音，遭強行拖下飛機的亞裔乘客）、他的家人、該班機上的乘客、顧客與本公司員工致歉。」
姆諾茲強調聯航不是壞公司、保證未來聯航航班上絕對不會再發生這種事，也對他就此事件的最初回應看似暗示遭強拉下機的乘客也必須負起部分責任，感到遺憾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 機組員臨時插隊// 聯航強拖乘客下機 全球公憤
- 李明哲遭拘 陸委會促中三個儘快
- 農博推伴手禮 參加輕旅行就有
- 美光併購前涉竊密投中 5前華亞科主管交保
- 挺自由貿易 三大組織聯手嗆川普
- 助長輩不宅在家 台中進公寓大樓辦活動
- 粗暴拖離拒下機乘客 好萊塢群星怒責聯航丟臉
- 大學招生重視語言、資訊 數學失寵
- 日治清水街役場宿舍 爭列歷史建築
- 殺女友越判越輕 台大宅王關11年就可假釋
- 中職》進場人數寫新低 桃猿對決悍將首見「2字頭」
- 星超羽賽今開打 小戴拚5連冠
- 聯準會「變焦」 葉倫：力保經濟成長動能
- 區間震盪 台幣小升0.2分
- 回收處理卡關 雲林廢輪胎堆置逾百噸
- 感動與滿足─澳洲豪華之旅
- 婦聯會捐衛福部160億 黨產會點頭
- 光隆營區滯洪池完工 車籠埔水患有解
- 淡海輕軌圍籬 年底前撤除9成
- 免費放「電土禮炮」 劉東騰宣導環保
- 《目擊者》原創控侵權求償3千萬 導演秀授權書自清
- 長榮全新4彩繪機 串連中日韓6航點
- 世大運共演曲 資深音樂人帶腦麻兒創作
- 波西慘被爆頭 巨人捕蛇不樂
- 〈Let’s talk〉接受好友情意告白 關係升級心卻尷尬
- 土魯斯管弦樂團 前進屏東演藝廳
- 苗縣頭屋11條古步道 踏勘重現風華
- 金門千人剝蚵大作戰 再十天登場
- 水手擊落太空人 烤蚱蜢搶鋒頭
- 「大豬帶小豬」處理糞尿 補助百萬
- 奇摩系統轉換出包 1-2月1299張中獎發票未通知
- 不只勞軍捐… 婦聯會有6大財源
- 太陽能股價溜滑梯 Q1本業難獲利
- 東山工業區道路坑洞一年未修 民眾險摔車
- 荷苞嶼修堤防 布袋貴舍里爭取納入
- 日職》萊爾德終於開轟 火腿力克軟銀止敗
- 死者媽媽絕望：小老百姓能怎麼辦？
- 財神遶境 林明溱扶轎求改善財政
- 自由廣場》一例一休後的台大醫院現場
- 清潔隊一例一休增7千萬加班費 高市環局找錢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聯航超賣趕客風波 失言執行長不辭職
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分