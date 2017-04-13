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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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聯航超賣趕客風波 失言執行長不辭職

2017-04-13  00:18

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯合航空首席執行長姆諾茲12日再度就日前因座位超賣而強行將一名亞裔乘客拖拉下飛機所引發的軒然大波致歉，但表示他不會辭職下台。

姆諾茲在被美國廣播公司的「早安美國」節目問到、是否會應外界的下台呼聲而辭職時表示，他是受雇來讓聯航變得更好，「我們一直在這麼做，我（也）將繼續去做。」

針對這起已演變為全球性公關災難的超賣趕客事件，姆諾茲重申他的遺憾，「我覺得第一件最重要的事就是為向陶醫生（譯音，遭強行拖下飛機的亞裔乘客）、他的家人、該班機上的乘客、顧客與本公司員工致歉。」

姆諾茲強調聯航不是壞公司、保證未來聯航航班上絕對不會再發生這種事，也對他就此事件的最初回應看似暗示遭強拉下機的乘客也必須負起部分責任，感到遺憾。

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  • 美國聯合航空首席執行長姆諾茲12日再度就日前的超賣趕客事件致歉，但說不會自請下台。（法新社）

    美國聯合航空首席執行長姆諾茲12日再度就日前的超賣趕客事件致歉，但說不會自請下台。（法新社）

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