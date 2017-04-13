因敘利亞訪俄受「冷接待」 普廷仍接見提勒森

2017-04-13 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕因敘利亞問題，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）訪問俄羅斯罕見受到「冷接待」，原本傳出俄國總統普廷（Vladimir Putin）不願見提勒森，但最後仍在當地下午6時30分許接見提勒森。

綜合外媒報導，在美俄關係惡化背景下，提勒森在週二（11日）抵達俄國進行訪問，週三與俄國外長拉夫羅夫舉行會議，討論敘利亞問題。俄國當局給了提勒森一個「冷接待」，拉夫羅夫說，俄國正試圖了解川普（Donald Trump）政府的「真正意圖」。

另外，也傳出普廷不願和提勒森會面，克里姆林宮發言人早先拒絕回答該問題。但在提勒森與拉夫羅夫結束會議後，普廷接見了2人。俄國總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，普廷正在克里姆林宮接見提勒森和拉夫羅夫。但他沒有提到其他細節。

美國與俄羅斯因敘利亞問題交惡，美國總統川普批普廷正在支持邪惡的人，非常糟糕。普廷也表示，在川普當政下，美俄關係惡化。