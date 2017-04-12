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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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威嚇朝鮮 美日月底將在東海軍演

美軍卡爾文森號航母群目前正在北上前往朝鮮半島，預計本月下旬抵達日本近海。日本海上自衛隊將派遣驅逐艦，與卡爾文森號進行聯合演習。（美聯社）

2017-04-12  23:39

〔即時新聞／綜合報導〕美軍卡爾文森號航母群目前正在北上前往朝鮮半島，預計本月下旬抵達日本近海。日本海上自衛隊將派遣驅逐艦，與卡爾文森號進行聯合演習，旨在對朝鮮進行威嚇，希望朝鮮能停止導彈與核武的試射。

根據《日本時報》報導，美國和日本對於朝鮮動武的情勢感到憂心，衛星影像也表明，朝鮮正在準備進行第六次試核。日本擔心，美國如果對朝鮮動武，會引來朝鮮對韓國與日本的報復性攻擊。

消息人士指出，雙方會進行直升機從雙方船艦起降的演練以及通訊演習。

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