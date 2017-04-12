| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

算命算出「吉利死期」 罹癌老翁竟入墳等死

2017-04-12  23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川72歲老翁向朝傑（化名）因罹癌不想給親人添麻煩，竟請算命先生算出「吉利死期」，在當天鑽進預先挖好的墳墓等死，警方獲報後趕往現場將人拉出墳墓送醫治療。

中國《華西都市報》報導，無妻無子女的向朝傑幾年前被診斷出罹患食道癌，多次治療後病況仍不見好轉，因不想給鄰居、姪子姪女添麻煩，去年請算命先生算算他的「大限之日」，對方掐指一算，報出今年農曆2月26日（陽曆3月23日）是「好日子」。

向朝傑隨後把這天視為自己的「吉利死期」，開始準備身後事，在自家後山建墳、找人寫好遺書，並複印幾份給最好的友人，還逢人就說自己將在農曆2月26日死亡，但周圍人士都當向朝傑在開玩笑。

農曆2月26日當天，向朝傑住在附近的姪女不放心，前來探望卻在家找不到人，跑到挖好的墳墓前，透過墳前小洞看見一個人影，趕忙報警，警方最後找來工具，花了不少時間才把向朝傑弄出墳墓送醫治療。

報導指出，當天向朝傑起床洗漱後，穿上壽衣、喝了藥酒就鑽進墳墓躺下等待死亡，可能因酒精作用不久後就睡著了。警方10日還到向朝傑家中探望，他還相當有精神。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 向朝傑在自家後山建墳。（圖取自《華西都市報》）

    向朝傑在自家後山建墳。（圖取自《華西都市報》）

  • 警方最後找來工具，花了不少時間才把向朝傑弄出墳墓送醫治療。（圖取自《華西都市報》）

    警方最後找來工具，花了不少時間才把向朝傑弄出墳墓送醫治療。（圖取自《華西都市報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 墳墓 死期 等死 算命 罹癌
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：算命算出「吉利死期」 罹癌老翁竟入墳等死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.