算命算出「吉利死期」 罹癌老翁竟入墳等死

2017-04-12 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川72歲老翁向朝傑（化名）因罹癌不想給親人添麻煩，竟請算命先生算出「吉利死期」，在當天鑽進預先挖好的墳墓等死，警方獲報後趕往現場將人拉出墳墓送醫治療。

中國《華西都市報》報導，無妻無子女的向朝傑幾年前被診斷出罹患食道癌，多次治療後病況仍不見好轉，因不想給鄰居、姪子姪女添麻煩，去年請算命先生算算他的「大限之日」，對方掐指一算，報出今年農曆2月26日（陽曆3月23日）是「好日子」。

向朝傑隨後把這天視為自己的「吉利死期」，開始準備身後事，在自家後山建墳、找人寫好遺書，並複印幾份給最好的友人，還逢人就說自己將在農曆2月26日死亡，但周圍人士都當向朝傑在開玩笑。

農曆2月26日當天，向朝傑住在附近的姪女不放心，前來探望卻在家找不到人，跑到挖好的墳墓前，透過墳前小洞看見一個人影，趕忙報警，警方最後找來工具，花了不少時間才把向朝傑弄出墳墓送醫治療。

報導指出，當天向朝傑起床洗漱後，穿上壽衣、喝了藥酒就鑽進墳墓躺下等待死亡，可能因酒精作用不久後就睡著了。警方10日還到向朝傑家中探望，他還相當有精神。

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