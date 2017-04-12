美大學惡搞新人抹花生醬 竟差點出人命
2017-04-12 23:53
西利平時相當帥氣（左），但被抹花生醬後（右）臉整個腫了一大半。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕美國中密西根大學（Central Michigan University）19歲大一新生西利（Andrew Seely）在去年10月加入了兄弟會「Alpha Chi Rho」，於活動上，20歲的學長梅薩（Dale Merza）按照慣例惡搞新來的人，將一把花生醬抹到了西利的臉上，沒想到西利因為對花生過敏，臉後來就腫脹了起來，事後引發爭議。
《每日郵報》報導，西利事後臉、嘴唇和眼睛嚴重腫脹，但他當下並沒有就醫，直到後來學校教授叫他去學校的診所診療，他才去治療。
西利的母親直到上個月和兒子聊天時，兒子意外提起此事她才知道，她相當不滿，認為這樣的惡搞很可能會殺死她的兒子，並在臉書上透露兒子的經歷，此事引發關注，也引起了警方的注意。
當地警方調查後發出逮捕令，將梅薩給逮捕，警方表示，如果梅薩被起訴，可能面臨最多93天的監禁，以及1000美元（約30732元新台幣）的罰款；但梅薩的律師萊奇認為梅薩是無辜的，因為西利的家屬不在場，沒有任何事實根據，更指出梅薩過去從未犯罪，相信他不會被定罪。
事發後，西利只念了一學期就轉學了；而與本案相關的兄弟會「Alpha Chi Rho」曾在2011年因負面消息被逐出校園，校方並沒有認可其組織，但他們並未絕跡，「Alpha Chi Rho」也發出聲明譴責此事，表示對梅薩的個人行為感到震驚和不安。
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