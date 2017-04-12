菸蒂別亂丟！ 他扔水溝洞 下一秒被炸飛

男子順手將菸蒂丟入洞內，隨後竟發生爆炸。（圖擷自deccanchronicle.com）

2017-04-12 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕菸蒂千萬別亂丟！伊朗德黑蘭一名男子日前在街上抽菸，隨手將菸蒂扔進水溝的排水孔內，下一秒卻直接爆炸，整個人被炸飛，所幸該男保住性命，不過目前傷勢不明。

《每日郵報》報導，疑似伊朗德黑蘭一處監視器拍到，一名男子只是順手將菸蒂丟進水溝的排水孔，丟入後還仔細看了一下是否有丟準，隨後卻莫名其妙爆炸，研判水溝內似乎有易燃氣體。

報導指出，監視器在爆炸前15分鐘，有拍到另一個男子，在同一個洞口倒入大量物品，疑似這些物品中含有易燃物，才會造成爆炸意外。

報導在標題寫道「這也難怪要戒菸！」原版影片也疑似以波斯文寫下，把菸蒂丟入排水溝很危險。該影片上傳推特後，至今已有超過百萬人點閱。

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