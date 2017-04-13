這組對照圖...讓百萬網友鼻酸

這張諾蘭躺在浴室外等媽媽的照片，近日讓許多網友噴淚。（圖擷自「NolanStrong」臉書）

2017-04-13 01:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國有名4歲的小男孩諾蘭·斯卡利（Nolan Scully）因罹患橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma，簡稱RMS），在今年2月間過世，他的媽媽近日分享一張他生前的照片，畫面中是諾蘭因不捨與媽媽分開，在媽媽洗澡時就直接躺在浴室外等她，且照片的另一半只剩空盪盪的地毯，讓許多網友了解內情後都為之鼻酸。

橫紋肌肉瘤是一種生長在軟組織的癌症，諾蘭小時候被診斷出罹患這種疾病後，他的家人便為他成立一個「NolanStrong」的臉書頁面，在上面常會更新他的動態，吸引了超過10萬網友追蹤。但就在今年2月時，諾蘭被診斷出病情已步入末期，當諾蘭的母親露絲（Ruth Scully）選擇簽下DNR（拒絕心肺復甦術或維生醫療），並對他說很快就不用再忍受病痛時，諾蘭還疑惑的說，「他不是要為了媽媽對抗病魔嗎」？這番話讓露絲更加感受到，諾蘭的心中始終充滿了愛。

之後諾蘭就與家人一起把握最後的時光，不過就在2月初的某一天，當露絲準備去洗澡時，諾蘭不捨的表示，希望能在浴室門口等她，因為他希望媽媽可以一直陪他，而且克里斯叔叔就坐在旁邊，露絲則笑稱給她兩秒鐘，她很快就會出來。在露絲進去後，諾蘭便躺在浴室門外等媽媽出來，當時其他的家人則為他拍下蜷縮在浴室外踏墊等候的照片。

但就在露絲洗澡期間，諾蘭緩緩的閉上眼鏡，陷入了沉睡，之後當露絲出來時，諾蘭已被安置回床上，醫療團隊也都圍繞在他的床邊，露絲便趕緊靠過去，並用手觸碰諾蘭的臉頰。奇蹟的是，原本已氣若游絲的諾蘭又睜開了眼睛，並對著露絲說「我愛妳，媽媽」，之後在露絲對著諾蘭唱著《你是我的陽光》的這首歌時，諾蘭也靜靜的再次闔上眼睛，醫院則在2月4日宣告諾蘭不治身亡。

就在事隔兩個月後，「NolanStrong」貼出了這張諾蘭躺在浴室外的照片，照片的另一半則是只剩空蕩蕩的地毯，這組對照畫面，充滿了家人對諾蘭的思念，也觸動了許多網友的情緒，短短幾天就有60多萬人分享，近百萬人瀏覽，10幾萬人也在照片下留言，給予諾蘭和他們家最大的祝福與安慰。

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