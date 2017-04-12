雲南「神魚節」 萬人下河成「捉魚大軍」
2017-04-12 22:10
中國雲南今天舉辦了神魚節活動，許多人下河捉魚。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南孟連傣族拉祜族佤族自治縣在今日舉辦了娜允神魚節的活動，成千上萬的「捉魚大軍」下到當地的南壘河內抓魚，場面相當壯觀。
綜合中媒報導，本次萬人捉神魚的活動已是第14屆，傳說中捕獲最大「神魚王」的人，將會受到魚神、谷神的庇佑，每年都會有許多遊客慕名前來參加。
主辦單位共朝南壘河的活動區域內，投放了鯰魚、草魚、花鰱魚等多種魚類，共計20.5噸，其中最重的一條魚達21.03公斤，按照比賽規則，抓到單隻重量前三名的魚，可分別拿到5000、3000、2000元人民幣（約2萬2、1萬3、8900元新台幣）的獎金。
中國雲南今天舉辦了神魚節活動，許多人下河捉魚。（圖擷取自人民網）
中國雲南今天舉辦了神魚節活動，放眼望去河裡面幾乎都是人。（圖擷取自人民網）
中國雲南今天舉辦了神魚節活動，許多人下河捉魚。（圖擷取自人民網）
活動吸引了許多遊客前來參加，捉到大魚的人相當開心。（圖擷取自微博）
抓到大魚的民眾。（圖擷取自微博）
眾人齊心協力在河中抓魚。（圖擷取自微博）
民眾開心和抓到的魚合影。（圖擷取自微博）
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