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朱德庸漫畫嘲諷聯航 以後搭機要「戴鍋子」

朱德庸在畫上寫到，「以後我搭飛機的服裝...」，只見圖中的飛機乘客，頭戴鍋子、身穿捕手護具、雙手雙腳還帶著護套。（圖擷取自朱德庸微博）

2017-04-12  21:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）10日強拖亞裔男下機事件引發各界撻伐，漫畫家朱德庸也嘲諷此事，畫出以後搭機該有的「裝備」，例如：鍋子。

朱德庸今（12）日在微博，針對引起全球關注的聯航下機事件貼出一則諷刺漫畫，他在畫上寫到，「以後我搭飛機的服裝...」，只見圖中的飛機乘客，頭戴鍋子、身穿捕手護具、雙手雙腳還帶著護套。朱還表示，「身不安則心不安，搭飛機一定要安全第一」。

有臉書粉絲專頁轉貼這張漫畫，網友留言說少了捕手的面罩，「老美揍人喜歡往人鼻子上揮拳頭！」、「眼睛鼻子沒罩到~會被打到黑青」，網友還笑稱「美式足球的護具會大賣」，也有人感嘆「各式各樣的裝備，讓人與人的距離更加遙遠。」

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