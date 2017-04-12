85歲再戰聖母峰！ 尼泊爾老翁 要奪回最高齡紀錄

2017-04-12 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾85歲老翁舍川（Min Bahadur Sherchan）曾是年紀最大的聖母峰登山家，他計畫在聖母峰氣候宜人的5月再次攀登這座高山，奪回最高齡登聖母峰紀錄。

《美聯社》報導，舍川週三（12日）在位於加德滿都的自宅中表示，他想成為年紀最大的聖母峰登山家，鼓勵老年人和年輕人，讓大家知道「年齡不是實現夢想的障礙。」

舍川有17個孫子和6個曾孫，在2008年首次登上聖母峰，以76歲之齡創下最年長紀錄，但在2013年被80歲的日本登山家三浦雄一郎刷新紀錄。

舍川曾在2015年嘗試攀登聖母峰，但因地震引發的大雪崩而取消。他說，「我有信心這次會成功，我沒有任何問題可以阻止我登上聖母峰，唯一的問題可能是天氣」。

舍川出生在高山上，對於空氣稀薄和低氧的高山環境的適應力，遠比一般登山客更強。他說，他無懼於攀登，唯一擔心的部分是營地和營地之間的路程，「這非常危險」。

舍川說，如果他重新奪回最高齡登聖母峰紀錄，他打算前往像敘利亞這樣的衝突地區，宣揚世界和平。