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在上海地鐵擺桌吃飯 老外被約談、交道歉信

2017-04-12  20:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前有群外國人無視規定，在中國上海地鐵內的車廂「擺桌聚餐」，他們還自備食物、高腳杯、小桌子等，看起來相當開心，但事後上海地鐵坦言，因為守則沒有法律約束力，也無具體處罰規定，所以無法開罰，此說法引發中國網友不滿，在網上掀起熱議。據了解，這些外籍乘客後續已被約談，更提交了道歉信。

《新華社》報導，根據《上海市軌道交通乘客守則》相關規定，乘客不可在車廂內飲食、大聲喧嘩，上海地鐵已會同上海市公安局城市軌道交通分局，前往這些外籍乘客所在的公司，約談了他們。

報導稱，這些外籍乘客經過教育，已了解到自己的行為對上海地鐵的秩序、環境產生不良影響，還提交了書面道歉信。

上海地鐵也在官方微博發出聲明，表示良好的乘車環境，需要大家共同努力。

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  • 日前上海地鐵有群外籍乘客在車廂內擺桌聚餐，引發討論。（圖擷取自微博）

    日前上海地鐵有群外籍乘客在車廂內擺桌聚餐，引發討論。（圖擷取自微博）

  • 事後外籍乘客被約談，並提交了道歉信。（圖擷取自微博）

    事後外籍乘客被約談，並提交了道歉信。（圖擷取自微博）

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