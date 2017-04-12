20年前超瘋狂！ 古早味「電子雞」強勢回歸

電子雞是許多民眾的回憶。（圖擷自YouTube）

2017-04-12 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕當年很潮的「電子雞」霸氣回歸！90年代最火紅掌上型遊戲機「電子雞」近日重新上架，日本萬代南夢宮遊戲公司慶祝電子雞20年，特別復刻初代機型，顏色依舊繽紛亮眼，許多日本民眾瘋買。

萬代南夢宮1996年推出掌上型電子寵物，其中以「電子雞」最受歡迎，當時引發熱潮，是許多7、8年級生的童年的回憶，不過其實掌上型電子寵物從未停產過，過去還曾推出蛋黃哥、布丁狗等卡通人物的遊戲機，不過民眾最愛的仍是初代「電子雞」。

最近萬代南夢宮重新復刻初代電子雞，大小縮小20%，其他外觀維持原裝，一次推出6個顏色。目前電子雞已在日本亞馬遜上架，官方售價約1920日圓（約新台幣530元）。

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