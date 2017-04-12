半世紀來唯一新生兒誕生 法國小鎮忘了怎登記
2017-04-12 19:09
〔即時新聞／綜合報導〕法國中部小鎮歐日（Auge）僅有百名人口，日前有名女嬰誕生，鎮公所卻不知道該如何登記出生，因為歐日已經有50年來沒出現過新生兒了。
《The Local》報導，歐日全鎮人口僅105人，面臨嚴重的人口外移問題，鎮上的學校早就關閉，沒有商店，人口持續減少，許多房屋被閒置，已經有50年來沒出現過新生兒了，但在本月2日，有名孕婦因為來不及趕到鄰近城市分娩，在當天凌晨於自家花園產下一名女嬰。
從事花園景觀業的女嬰父親隔天連忙到鎮公所辦理出生登記，但鎮長亨利（Elisabeth Henry）卻忘了怎麼登記，她說：「我們有出生登記簿，這不用擔心，但我們擔心在登記時會填寫錯誤」。
亨利於是向鄰近城鎮蒙魯生（Montlucon）詢問正確登記程序，才解決問題。
女嬰被命名為阿克瑟爾（Axelle），阿克瑟爾的父親說：「我的女兒，我的小花兒，出生在花園內，這不是很美嗎？」
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