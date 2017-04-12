| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》林承飛三振 悍將仍落後3分 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

聯航劣跡又一樁 空服員冷眼旁觀腦麻患者「爬下機」

2017-04-12  19:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）用暴力將亞裔男強拉下機的事件引發外界撻伐，過往有關聯航的負面報導也不斷被起底，其中也包含，有名腦性麻痺患者曾經因為等不到輪椅，只能無奈「用爬的下飛機」，且據他控訴，當時一旁的聯航空服員竟選擇冷眼旁觀，讓他十分心寒！

據外媒於2015年10月間的報導指出，罹患腦性麻痺的男子尼爾（D’ Arcee Neal）當年在參加完一場關於無障礙設施的會議後，要從舊金山搭機回華盛頓，在機上卻因無法使用自己的輪椅，結果在搭機的5小時中只能一直憋尿，且在降落後，眼見其他乘客都陸續離開，他卻始終一直等不到自己的輪椅，最終他在無奈之下只能自己爬下飛機。

據尼爾表示，當時他曾數度請求協助，但總是被告知必須繼續等待，最終他在等不下去後，才選擇自己用爬的離開，且更讓他生氣的是，他在爬行的過程中也有其他空服員看到，但他們卻沒有一點想幫忙的意思，而只是眼睜睜的看著他一直爬下機，因此事後尼爾將此事PO網，引發外界關注後，聯航才為此表示歉意。

相關報導提到，其實尼爾並非第一個遇到這種問題的殘疾人士，據早先報導統計，光事發前一年當局就收到超過2萬7500件與殘疾人士有關的投訴，美國殘疾人士協會在當時也質疑，殘疾人士在搭機時仍被視為二等公民，但航空公司明明可以、也理應服務的更周到。

相關影片請見：

廣告
  • 有名腦性麻痺患者曾經因為等不到輪椅，只能無奈「用爬的下飛機」，且據他控訴，當時一旁的聯航空服員選擇冷眼旁觀，讓他十分心寒！（圖擷自adelaidenow）

    有名腦性麻痺患者曾經因為等不到輪椅，只能無奈「用爬的下飛機」，且據他控訴，當時一旁的聯航空服員選擇冷眼旁觀，讓他十分心寒！（圖擷自adelaidenow）

  • 罹患腦性麻痺的男子尼爾早先要搭機回華盛頓時，在機上卻因無法使用自己的輪椅，結果在搭機的5小時中只能一直憋尿，且在降落後，還一直等不到自己的輪椅。（圖擷自adelaidenow）

    罹患腦性麻痺的男子尼爾早先要搭機回華盛頓時，在機上卻因無法使用自己的輪椅，結果在搭機的5小時中只能一直憋尿，且在降落後，還一直等不到自己的輪椅。（圖擷自adelaidenow）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美國聯合航空 美國聯航 聯合航空 聯航
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：聯航劣跡又一樁 空服員冷眼旁觀腦麻患者「爬下機」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.