聯航劣跡又一樁 空服員冷眼旁觀腦麻患者「爬下機」

2017-04-12 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）用暴力將亞裔男強拉下機的事件引發外界撻伐，過往有關聯航的負面報導也不斷被起底，其中也包含，有名腦性麻痺患者曾經因為等不到輪椅，只能無奈「用爬的下飛機」，且據他控訴，當時一旁的聯航空服員竟選擇冷眼旁觀，讓他十分心寒！

據外媒於2015年10月間的報導指出，罹患腦性麻痺的男子尼爾（D’ Arcee Neal）當年在參加完一場關於無障礙設施的會議後，要從舊金山搭機回華盛頓，在機上卻因無法使用自己的輪椅，結果在搭機的5小時中只能一直憋尿，且在降落後，眼見其他乘客都陸續離開，他卻始終一直等不到自己的輪椅，最終他在無奈之下只能自己爬下飛機。

據尼爾表示，當時他曾數度請求協助，但總是被告知必須繼續等待，最終他在等不下去後，才選擇自己用爬的離開，且更讓他生氣的是，他在爬行的過程中也有其他空服員看到，但他們卻沒有一點想幫忙的意思，而只是眼睜睜的看著他一直爬下機，因此事後尼爾將此事PO網，引發外界關注後，聯航才為此表示歉意。

相關報導提到，其實尼爾並非第一個遇到這種問題的殘疾人士，據早先報導統計，光事發前一年當局就收到超過2萬7500件與殘疾人士有關的投訴，美國殘疾人士協會在當時也質疑，殘疾人士在搭機時仍被視為二等公民，但航空公司明明可以、也理應服務的更周到。

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