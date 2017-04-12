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川普賣奈國12架A-29「超級大嘴鳥」 6億美金

美國《軍事時報》10日指出，美國總統川普批准對奈及利亞軍售案，將售出12架A-29攻擊機，用以打擊有「奈及利亞塔利班」之稱的伊斯蘭教組織博科聖地。圖為A-29攻擊機。（法新社）

2017-04-12  19:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國《軍事時報》10日指出，美國總統川普批准對奈及利亞軍售案，將售出12架被稱為「超級大嘴鳥」的A-29攻擊機，用以打擊有「奈及利亞塔利班」之稱的伊斯蘭恐怖組織博科聖地。這項軍售案將花費奈國6億美金（約184億新台幣）。

根據《洛杉磯時報》報導，美國參議員軍事委員會主席約翰麥肯恩（John McCain）表示，他完全支持售出武器，用以打擊恐怖組織，他說「我們真的要盡力去遏制他們」。外交事務委員會主席羅伯克科克（Bob Corker）則說，「我們需要處理人權問題，而不是處理武器銷售問題」，並直言在博科聖地的問題中，更需要的是保護平民。今年初奈及利亞空軍在對博科聖地的攻擊中誤炸難民，造成上百位平民與義工死亡。另外誤炸平民的案件，近年在奈及利亞還發生過2次。

該報導也指出，A-29銷售將改善美國與奈及利亞的關係，華盛頓大西洋理事會副主席兼非洲中心主任彼得范（J.Peter Pham）表示，「很難認為在非洲有哪一個國家比奈及利亞對美國的地緣政治和其他戰略利益更為重要。」這筆訂單也同時滿足了川普的「把工作留在國內」的施政方針。

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