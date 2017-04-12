日本政府研擬 天皇明年12月退位 隔年元旦改元

2017-04-12 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府正在為明仁天皇退位一事進行相關事宜討論，日媒報導，多位政府相關人士透露，明仁天皇退位以及皇太子德仁即位新天皇，預計在2018年12月內實施，目前已展開商討，並在2019年的元旦改元（啟用新年號）。

《朝日新聞》報導，日本政府曾評估過2019年元旦同時即位與改元的可行性，但由於2019年元旦當天一早開始，宮內的新年活動就會接連不斷地開始，所以研判新天皇若在元旦當天即位和取用新年號，會有些難度。

故日本政府計畫在明仁退位與新天皇即位，到啟用預定新年號的2019年元旦之間，安排一段間隔期。

報導稱，多位政府相關人士透露上述消息。