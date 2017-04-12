日本政府研擬 天皇明年12月退位 隔年元旦改元
2017-04-12 17:54
〔即時新聞／綜合報導〕日本政府正在為明仁天皇退位一事進行相關事宜討論，日媒報導，多位政府相關人士透露，明仁天皇退位以及皇太子德仁即位新天皇，預計在2018年12月內實施，目前已展開商討，並在2019年的元旦改元（啟用新年號）。
《朝日新聞》報導，日本政府曾評估過2019年元旦同時即位與改元的可行性，但由於2019年元旦當天一早開始，宮內的新年活動就會接連不斷地開始，所以研判新天皇若在元旦當天即位和取用新年號，會有些難度。
故日本政府計畫在明仁退位與新天皇即位，到啟用預定新年號的2019年元旦之間，安排一段間隔期。
報導稱，多位政府相關人士透露上述消息。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 果真一審重判、二審減半…難怪司法被疑不公
- 25年老餐廳 大北京嘉義店6月吹熄燈號
- 殷仔主場首先發 看板見證「台灣」
- 東芝去年前3季 虧損5762億日圓
- NBA》希爾德30分、勞森大三元 國王讓太陽無光
- 日本雪地純白婚禮 報名開始！
- 蔡英文：重大計畫絕對不是隨便做做
- 低薪好苦悶？全聯總裁：年輕人太會花錢....
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 先貶後揚 新台幣中午暫收30.586元
- 中壢中原陸橋 15日夜間封橋檢測
- 台南府中街慶假日登場 發行超值消費券
- 曝方媛裝乖自洩戀情 郭富城好友勸「想清楚」
- 抗議歧視亞裔 綠委要求外交部拒搭聯航
- 《謠言終結站》戒菸會變胖 總比吸菸好
- 失智老翁迷路癱坐路旁 警方背走400公尺返家
- 噁男火車上露「鳥」 美眉發抖蒐證
- 孫其君好肌情 劉品言幫解釦
- 白百何爆泰國偷吃 雙胞女星衰躺槍「終於熬出頭」
- 佔領政院案判決 遭質疑
- 搖滾世大運 樂師線上教學
- 基隆太平國小 擬建半山電扶梯
- 台東增平地原民選區 議員提案
- （影音）前妻騙光積蓄 趙擎背債10年曾尋死
- 李明哲遭拘 陸委會促中三個儘快
- 女兒這句話 讓溫昇豪噴淚了
- 渡邊直美遭已讀不回 和台灣男星斷曖昧情
- 少年受刑人陶藝中的血與淚 作品有洋蔥……
- 心事纏身 Bii憂鬱症服藥9個月未癒
- 辜成允案追查晶華酒店梯間設計 北檢再傳多名證人
- 國賓冷凍牛肉麵 夯賣
- 孟宗竹打造福爾摩沙笛管 濃濃台灣味
- 書商求償提告 海倫清桃不向命運低頭
- 蘇花公路落石砸中轎車 車內2人逃過一劫
- 宏普澄清 「帝寶」法拍戶非旗下公司投標
- 無名男跌落溪邊溺斃 警公布特徵盼協尋
- G-Steel 瘦臉 輕巧都會風
- 《通靈少女》大好評 金鐘戲王自爆遭公視封殺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本政府研擬 天皇明年12月退位 隔年元旦改元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分