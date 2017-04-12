聯航風波最大受害者 巴菲特瞬間蒸發7億！

2017-04-12 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）爆出亞裔男遭趕下機事件，昨天公司股價大跌4%，市值蒸發10億美元（約新台幣306億元），其中最大受害者為聯航最大股東「股神」巴菲特（Warren Buffett）！

《財星》（Fortune）報導，巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）在聯航持股比超過9%，為最大股東，價值約20億美元。昨天波克夏在最低點一度損失9000萬美元，不過美股下午反彈，收跌約1%，波克夏最終損失約為2400萬美元（約新台幣7.3億元）。

巴菲特沒有立即對此發表回應，不過昨天他仍有所收穫，持有的美國航空（AAL）股價漲幅4%，進帳7300萬美元；達美航空的股票也讓他賺了1900萬美元。

報導分析，聯航股價下跌，可能被巴菲特視為利多，考慮加碼聯航股票。過去巴菲特建議，「在別人恐懼時要貪婪」，因此如果波克夏持有更多股份，投資人不應該感到驚訝。