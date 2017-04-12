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惺惺相惜？ 阿薩德與金正恩互發賀電 宣示反美決心

2017-04-12  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕不滿敘利亞使用化學武器攻擊自家人民，美國總統川普上週下令，發射60枚戰斧飛彈攻擊其軍事設施作為懲罰。這樣的舉動讓敘利亞與長期反美的北韓產生惺惺相惜之感，敘國總統阿薩德與北韓領導人金正恩近期互致賀電，展現對抗美國的決心。

根據《朝鮮日報》報導，金正恩在4月6日向阿薩德發送賀電，慶賀所屬的阿拉伯復興社會黨成立70週年，並為遭逢美國飛彈攻擊之際的敘利亞送暖，要向敘國進行的「正義之戰」表達堅定支持之意。敘國則回電感謝北韓的鼓勵。

阿薩德後來也向金正恩發送賀電，內容包括祝賀4月15日的北韓已故領導人金日成誕辰，以及金正恩被推選為勞動黨第一秘書及國防委員會第一委員長，強調兩國都在與「企圖使全球臣服、掠奪自由的列強們的野心作戰。」

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  • 北韓領導人金正恩。（美聯社）

    北韓領導人金正恩。（美聯社）

  • 敘利亞總統阿薩德。（美聯社）

    敘利亞總統阿薩德。（美聯社）

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