男子印度被蛇吻沒就醫 1小時後毒發身亡

2017-04-12 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子日前至印度觀光，正當他很開心地跟眼鏡蛇（Indian Cobra）合照時，臉頰突被「蛇吻」，但他不以為意，沒想到過沒幾分鐘，他就失去知覺，也未即時就醫，1小時後毒發身亡。

綜合媒體報導，這起事件發生在印度西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）的焦特布爾（Jodhpur），當弄蛇人正把眼鏡蛇輕放在想合照的男子側臉時，蛇瞬間發動突襲，咬了他一口，當下雖察覺有異，也僅用手摸摸被咬到的部位，想說「應該沒怎樣吧」，不料卻是個「死亡之吻」，幾分鐘後他開始失去意識、倒地不起，更扯的是，現場目擊者見狀，竟把他帶去找「巫醫」，而不是醫師，白白錯過黃金治療時間，1小時後蛇毒攻心，暴斃而亡。

網友聞言表示，「這人根本是蠢蛋！蛇有毒不是常識嗎？」；還有人驚呼，「現在是21世紀欸！怎麼可能會有這麼扯的事？」、「怎麼會這麼嚴重？」也有人無奈地說，「如果當下能趕緊送往醫院的話，或許這男的就不會枉死了」。

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