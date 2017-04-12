聯航態度為何轉軟？ 美律師：趕下機要負民刑事責任

姆諾茲事後兩度道歉，仍無法平息怒火。（美聯社）

2017-04-12 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）強拉亞裔男下機惹怒全球，總裁姆諾茲（Oscar Munoz）事後出面道歉，美國航空法律師洛魯索（Joseph LoRusso）分析，聯航將要負起刑事和民事責任，以及因此導致的連串法律訴訟。

綜合外媒報導，聯航事件爆發後，市值瞬間蒸發8億美元（約245億元台幣），迫使姆諾茲兩度出面道歉，為何聯航態度由硬轉軟？美國律師認為，因為短期內聯航將面臨法律訴訟和不良經濟損失。

美國科羅拉多州航空法律師洛魯索表示，根據聯邦法律，航空公司有權超售機票，應對乘客買機票又不登機的情形。他補充，有自願和非自願情形，若乘客不願自願下機，航空公司有權調動執法人員處理迫使乘客下機。

不過他強調，此次事件並未「超售」，而是為了讓自己員工搭機，因此無法享受聯邦法律賦予的權力，因此將承擔法律責任。洛魯索強調，聯航無法再依賴聯邦法規，此事件將使聯航面臨刑事和民事責任，也可能面臨接下來導致的法律訴訟。

目前亞裔男David Dao已聘請全美10大律師之一的戴米特里歐（Thomas Demetrio）為其打官司。